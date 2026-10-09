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Великобритания разместила в Эстонии дроны-камикадзе радиусом действия более 250 км

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дислоцированный в Эстонии британский контингент принял на вооружение беспилотные системы Nyan с радиусом действия более 250 километров, которые расширили возможности союзников по нанесению дальних ударов и по воздействию на противника на расстоянии, пишет в пятницу эстонская газета Postimees.

"Nyan предоставляет британской армии возможность наносить высокоточные удары на большие расстояния в рамках более широкого потенциала для нанесения ударов вглубь обороны противника. Он предназначен для дополнения существующих средств огневой поддержки и предоставления дополнительных возможностей для поражения целей на большом расстоянии", - сказала пресс-секретарь британского контингента Мелисса Терри Терри.

Она добавила, что развертывание Nyan в Эстонии усиливает вклад Соединенного Королевства в сдерживание и оборону НАТО, а также позволяет лучше интегрировать новые возможности с системами целеуказания, планирования миссий и цифрового управления огнем.

Из соображений оперативной безопасности британская сторона не разглашает точное количество используемых систем Nyan.

Дроны были доставлены в Эстонию весной в рамках учений "Весенний шторм".

Nyan – это произведенный в Великобритании так называемый дрон-камикадзе (One Way Effector), или беспилотник одноразового использования, с дальностью действия более 250 километров. Для запуска Nyan британская армия использует две пусковые системы эстонского производства: Ely PL80 и Threod CATA BT, добавила Терри.

Производителем Nyan является оборонно-промышленная компания BAE Systems. Nyan – это беспилотник с реактивным двигателем и размахом крыла 2,9 метра, его максимальная взлетная масса составляет более 75 кг, а полезная нагрузка – около 20 кг. По данным производителя, дальность его полета превышает 250 км, а скорость движения составляет около 220 км/ч. Дрон запускается с помощью пневматической катапульты.

В июле этого года Эстония и Соединенное Королевство подписали в Таллине план действий по оборонному сотрудничеству, в рамках которого вместо размещенного в Эстонии 10 лет назад бронетанкового подразделения с танками Challenger 2 и боевыми машинами пехоты Warrior было создано подразделение, оснащенное высокомобильной техникой, современными системами вооружения и беспилотниками, которое разработано специально с учетом оперативной обстановки в Эстонии, отмечает издание.

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