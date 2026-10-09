SoftBank планирует привлечь от ближневосточных партнеров до $100 млрд на инвестиции в ИИ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group намерена привлечь до $100 млрд от инвесторов из стран Персидского залива для финансирования новой волны инвестиций в технологии искусственного интеллекта, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, за последние недели глава SoftBank Масаёси Сон провел переговоры с рядом высокопоставленных лиц, в том числе из ОАЭ.

Полученные от ближневосточных инвесторов средства компания планирует направить на создание фонда, который будет приобретать компании и оптимизировать их работу с помощью ИИ и других передовых технологий.

На прошлой неделе компания объявила, что инвестировала $30 млрд в OpenAI в рамках обязательств по последнему раунду финансирования разработчика ChatGPT. Месяц назад SoftBank привлекла $11,1 млрд в ходе крупнейшей в истории продажи высокодоходных корпоративных облигаций.