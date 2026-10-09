Поиск

SoftBank планирует привлечь от ближневосточных партнеров до $100 млрд на инвестиции в ИИ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group намерена привлечь до $100 млрд от инвесторов из стран Персидского залива для финансирования новой волны инвестиций в технологии искусственного интеллекта, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, за последние недели глава SoftBank Масаёси Сон провел переговоры с рядом высокопоставленных лиц, в том числе из ОАЭ.

Полученные от ближневосточных инвесторов средства компания планирует направить на создание фонда, который будет приобретать компании и оптимизировать их работу с помощью ИИ и других передовых технологий.

На прошлой неделе компания объявила, что инвестировала $30 млрд в OpenAI в рамках обязательств по последнему раунду финансирования разработчика ChatGPT. Месяц назад SoftBank привлекла $11,1 млрд в ходе крупнейшей в истории продажи высокодоходных корпоративных облигаций.

SoftBank Япония ИИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

 Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

Энтони Ваккарелло покидает пост креативного директора Yves Saint Laurent

 Энтони Ваккарелло покидает пост креативного директора Yves Saint Laurent

Нефть Brent подешевела до $102,93 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 9 октября

Двое граждан Латвии арестованы по подозрению в проникновении на британскую авиабазу

 Двое граждан Латвии арестованы по подозрению в проникновении на британскую авиабазу

Трампу предложили план трехдневной интенсивной военной операции против Ирана

В Иране заявили, что производят достаточно вооружений для затяжной войны

 В Иране заявили, что производят достаточно вооружений для затяжной войны

Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

 Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

Иранские СМИ сообщают о "мощных взрывах" в южной части Ормузского пролива

Трамп заявил, что его слова об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего исказили

 Трамп заявил, что его слова об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего исказили
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12187 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов