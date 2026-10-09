Председательство в СНГ в 2027 году перейдет к Узбекистану

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Узбекистан станет следующим председателем СНГ с нового года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня принято решение о том, что с 1 января следующего года эстафета председательства в СНГ перейдет к Узбекистану. Хотел бы пожелать Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву успехов в этой важной миссии", - сказал Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.

Он заверил президента Узбекистана, что "узбекистанские друзья могут рассчитывать на всяческое содействие со стороны России".