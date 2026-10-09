Лукашенко призвал страны СНГ усиливать экономику

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Странам Содружества Независимых Государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Туркменистане.

"Хорошо, что мы встречаемся, хорошо, что поговорили, посмотрели друг на друга, сделали заявление. Для внутренней аудитории это полезно знать. Но давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит прежде всего экономика", - отметил в своем выступлении Лукашенко.

Президент Белоруссии назвал экономику возможностью позаботиться и о благосостоянии, и о мощи стран-членов СНГ.

"Тогда меньше будет разговоров о независимости, сохранении границ и прочем. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать", - заявил Лукашенко.

"Мы готовы в этом всячески участвовать", - сказал он.