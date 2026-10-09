Доля нацвалют во взаиморасчетах между странами СНГ превысила 90%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Доля национальных валют во взаиморасчетах между странами СНГ превысила 90%, заявил президент России Владимир Путин.

"Устойчивая и независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура позволяет нам достаточно эффективно решать многие задачи сегодняшнего дня. Практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между нашими государствами превысила 90%. Это позволяет углублять экономическую кооперацию, несмотря ни на какие внешние влияния и конъюнктуру", - сказал он на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.