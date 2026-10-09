Три человека погибли в результате ударов по аэропорту в Эр-Рияде

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нанесенные в четверг удары по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде привели к гибели трех подданных королевства и ранениям нескольких человек, в том числе иностранцев, заявили в пятницу в Главном управлении гражданской авиации Саудовской Аравии.

"Удары привели к гибели трех граждан Саудовской Аравии (...) и ранениям нескольких саудовских граждан и иностранцев", - говорится в сообщении управления.

В управлении заявили, что одна атака пришлась по объектам аэропорта, а другая - по саудовскому самолету.

В четверг йеменские хуситы сообщили о нанесении ракетного удара по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

В свою очередь в возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции по борьбе против хуситов сообщили, что уничтожили три пусковые ракетные установки хуситов. Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики подчеркнул, что удары хуситов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре будут пресечены.



