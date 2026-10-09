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Международный аэропорт Эр-Рияда возвращается к штатной работе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде постепенно возобновляет работу после того, как хуситы нанесли удары по его инфраструктуре, сообщает The National.

По данным портала Flightradar24, с утра пятницы полеты осуществляются в основном по расписанию, в то время как в четверг было зафиксировано 167 отмен и 164 задержки.

Ранее представители движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявляли, что нанесли по инфраструктуре аэропорта удары, которые привели к "масштабным повреждениям и нарушению авиасообщения".

После этого ряд авиакомпаний приостановил рейсы в аэропорт имиени короля Халида, в частности, индийские компании Air India, IndiGo и Air India Express - до 10 октября, эмиратская Etihad Airways - до 9-10 октября, германская Lufthansa - до 16 октября.

Эр-Рияд хуситы Lufthansa Саудовская Аравия
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