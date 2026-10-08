Хуситы сообщили о новых ударах по аэропорту Эр-Рияда и авиабазе на юго-западе Саудовской Аравии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари заявил в четверг о нанесении ракетных ударов по аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияду, по авиабазе в Хамис-Мушайте и по аэропорту Наджрана на юго-западе королевства.

"Сегодня вечером наши вооруженные силы нанесли удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде двумя крылатыми ракетами, по аэропорту Наджрана баллистической ракетой, и по авиабазе в Хамис-Мушайт баллистической ракетой", - написал он в сообщении в соцсети X.

Сари добавил, что попадания по целям были "точными и прямыми". В результате ударов авиационная инфраструктура получила повреждения, нарушено авиасообщение между воздушными гаванями, отметил он.

Незадолго до этого Сари в той же соцсети предупреждал, что аэропорты Саудовской Аравии находятся под угрозой, а также призывал сотрудников нефтяных объектов Саудовской Аравии избегать мест, которые хуситы считают военными целями.

Ранее хуситы заявляли, что нанесли удар баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида севернее Эр-Рияда. После этого авиакомпании отменили несколько десятков международных рейсов, которые должны были прибыть в воздушную гавань столицы в четверг вечером.

Индийская частная авиакомпания Air India, две бюджетных - IndiGo и Air-India Express приостановили рейсы в Эр-Рияд до 10 октября; германская Lufthansa - до 16 октября.