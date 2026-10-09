Ураган "Исайас" может ненадолго усилиться до третьей категории на пути к США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Метеорологи прогнозируют, что ураган "Исайас" усилится до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, но затем ослабнет, прежде чем обрушится на американское побережье Мексиканского залива вечером в пятницу или в субботу, сообщают в Национальном центре по наблюдению за ураганами в пятницу.

"Исайас" может ненадолго усилиться до урагана третьей категории позже сегодня. Несмотря на то, что после этого прогнозируется его ослабевание, он останется опасным ураганом, когда сегодня вечером приблизится к северному побережью Мексиканского залива", - говорится в заявлении организации.

В сообщении отмечается, что в прибрежных районах Алабамы, на полуострове Флорида-Панхэндл и на крайнем юго-западе Джорджии возникнет угроза торнадо, которая сохранится до субботы.

Максимальная скорость порывов ветра внутри урагана достигает 165 км/ч, ему присвоена вторая категория. "Исайас" находился в 375 км от устья реки Миссисипи в 01:00 по местному времени (09:00 по Москве) и двигался на север, северо-восток со скоростью около 22 км/ч.

CBS сообщает, что в некоторых округах Флориды власти отдали приказ об обязательной эвакуации. В прибрежных районах юго-восточной Алабамы провели добровольную эвакуацию.

"Исайас" сформировался спустя четыре месяца после начала сезона ураганов в Атлантическом бассейне, почти повторив рекорд 121-летней давности по самому позднему формированию урагана в этом регионе. По данным Национальной метеорологической службы, рекорд был установлен в 1905 году, тогда ураган сформировался 8 октября, а "Исайас" – 7 октября.

Шкала Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров. Для ураганов второй категории характерны ветра, скорость которых достигает 177 км/ч. Такие ураганы могут нанести значительный ущерб зданиям.

В ураганах третьей категории скорость ветра может достигать 208 км/ч. Они могут нанести структурные повреждения домам и хозяйственным постройкам, разрушить здания, у которых нет прочного фундамента, а также вызвать наводнения в удаленных от побережья местах.