Поиск

Ураган "Исайас" может ненадолго усилиться до третьей категории на пути к США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Метеорологи прогнозируют, что ураган "Исайас" усилится до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, но затем ослабнет, прежде чем обрушится на американское побережье Мексиканского залива вечером в пятницу или в субботу, сообщают в Национальном центре по наблюдению за ураганами в пятницу.

"Исайас" может ненадолго усилиться до урагана третьей категории позже сегодня. Несмотря на то, что после этого прогнозируется его ослабевание, он останется опасным ураганом, когда сегодня вечером приблизится к северному побережью Мексиканского залива", - говорится в заявлении организации.

В сообщении отмечается, что в прибрежных районах Алабамы, на полуострове Флорида-Панхэндл и на крайнем юго-западе Джорджии возникнет угроза торнадо, которая сохранится до субботы.

Максимальная скорость порывов ветра внутри урагана достигает 165 км/ч, ему присвоена вторая категория. "Исайас" находился в 375 км от устья реки Миссисипи в 01:00 по местному времени (09:00 по Москве) и двигался на север, северо-восток со скоростью около 22 км/ч.

CBS сообщает, что в некоторых округах Флориды власти отдали приказ об обязательной эвакуации. В прибрежных районах юго-восточной Алабамы провели добровольную эвакуацию.

"Исайас" сформировался спустя четыре месяца после начала сезона ураганов в Атлантическом бассейне, почти повторив рекорд 121-летней давности по самому позднему формированию урагана в этом регионе. По данным Национальной метеорологической службы, рекорд был установлен в 1905 году, тогда ураган сформировался 8 октября, а "Исайас" – 7 октября.

Шкала Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров. Для ураганов второй категории характерны ветра, скорость которых достигает 177 км/ч. Такие ураганы могут нанести значительный ущерб зданиям.

В ураганах третьей категории скорость ветра может достигать 208 км/ч. Они могут нанести структурные повреждения домам и хозяйственным постройкам, разрушить здания, у которых нет прочного фундамента, а также вызвать наводнения в удаленных от побережья местах.

США Флорида Исайас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин, Алиев и Пезешкиан встретились после Каспийского саммита

 Путин, Алиев и Пезешкиан встретились после Каспийского саммита

Три человека погибли в результате ударов по аэропорту в Эр-Рияде

Посольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя tg-канала "Рыбарь"

Нобелевская премия мира присуждена Наванетхем "Нави" Пиллай

 Нобелевская премия мира присуждена Наванетхем "Нави" Пиллай

Финляндия ужесточает условия предоставления гражданства

 Финляндия ужесточает условия предоставления гражданства

Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

 Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

Энтони Ваккарелло покидает пост креативного директора Yves Saint Laurent

 Энтони Ваккарелло покидает пост креативного директора Yves Saint Laurent

Нефть Brent подешевела до $102,93 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 9 октября

Двое граждан Латвии арестованы по подозрению в проникновении на британскую авиабазу

 Двое граждан Латвии арестованы по подозрению в проникновении на британскую авиабазу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12193 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов