Поиск

МИД КНР отрицает обсуждение с США обмена визитами специалистов на ядерные объекты

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Китай не обсуждает с США обмен визитами специалистов на ядерные объекты, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет The Global Times.

Мао Нин отвергла заявление о том, что якобы Китай и США обсудили обмен визитами на ядерные объекты и запланировали на ближайшие месяцы переговоры на эту тему.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с Китаем идею визитов на ядерные объекты друг друга и запланировала продолжить обсуждение этой возможности на встречах в грядущие месяцы. Речь шла, в частности, о визитах в национальные лаборатории Министерства энергетики США и на аналогичные объекты Китая.

Китай США МИД Мао Нин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин, Алиев и Пезешкиан встретились после Каспийского саммита

 Путин, Алиев и Пезешкиан встретились после Каспийского саммита

Три человека погибли в результате ударов по аэропорту в Эр-Рияде

Посольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя tg-канала "Рыбарь"

Нобелевская премия мира присуждена Наванетхем "Нави" Пиллай

 Нобелевская премия мира присуждена Наванетхем "Нави" Пиллай

Финляндия ужесточает условия предоставления гражданства

 Финляндия ужесточает условия предоставления гражданства

Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

 Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

Энтони Ваккарелло покидает пост креативного директора Yves Saint Laurent

 Энтони Ваккарелло покидает пост креативного директора Yves Saint Laurent

Нефть Brent подешевела до $102,93 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 9 октября

Двое граждан Латвии арестованы по подозрению в проникновении на британскую авиабазу

 Двое граждан Латвии арестованы по подозрению в проникновении на британскую авиабазу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12193 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов