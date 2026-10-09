МИД КНР отрицает обсуждение с США обмена визитами специалистов на ядерные объекты

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Китай не обсуждает с США обмен визитами специалистов на ядерные объекты, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет The Global Times.

Мао Нин отвергла заявление о том, что якобы Китай и США обсудили обмен визитами на ядерные объекты и запланировали на ближайшие месяцы переговоры на эту тему.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с Китаем идею визитов на ядерные объекты друг друга и запланировала продолжить обсуждение этой возможности на встречах в грядущие месяцы. Речь шла, в частности, о визитах в национальные лаборатории Министерства энергетики США и на аналогичные объекты Китая.