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Путин, Алиев и Пезешкиан встретились после Каспийского саммита

Путин, Алиев и Пезешкиан встретились после Каспийского саммита
Ильхам Алиев, Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после Каспийского саммита
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели в пятницу в Туркмении трехстороннюю встречу, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно такая встреча состоялась по завершении Каспийского саммита", - сказал Песков.

С момента проведения последнего трехстороннего саммита России, Ирана, Азербайджана прошло 9 лет.

Путин в Туркмении принимал участие в работе двух саммитов - СНГ и Каспийском экологическом саммите.

Владимир Путин Ильхам Алиев Азербайджан Дмитрий Песков Иран Масуд Пезешкиан
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