Путин, Алиев и Пезешкиан встретились после Каспийского саммита
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели в пятницу в Туркмении трехстороннюю встречу, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, действительно такая встреча состоялась по завершении Каспийского саммита", - сказал Песков.
С момента проведения последнего трехстороннего саммита России, Ирана, Азербайджана прошло 9 лет.
Путин в Туркмении принимал участие в работе двух саммитов - СНГ и Каспийском экологическом саммите.