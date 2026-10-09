Путин, Алиев и Пезешкиан встретились после Каспийского саммита

Ильхам Алиев, Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после Каспийского саммита Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели в пятницу в Туркмении трехстороннюю встречу, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно такая встреча состоялась по завершении Каспийского саммита", - сказал Песков.

С момента проведения последнего трехстороннего саммита России, Ирана, Азербайджана прошло 9 лет.

Путин в Туркмении принимал участие в работе двух саммитов - СНГ и Каспийском экологическом саммите.