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Ураган "Исайас" достиг побережья США

Ураган "Исайас" достиг побережья США
Фото: Tyler Kaufman/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Исайас" достиг американского побережья Мексиканского залива вечером в пятницу, сообщает телеканал ABC News.

"Шторм второй категории (по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона) достиг западной части штата Флорида в 20:30 по местному времени (2:30 МСК) в районе города Дестин. Максимальная скорость ветра достигала 105 миль в час (169 км/ч)", отмечает телеканал со ссылкой на сообщения Национального центра по наблюдению за ураганами.

Порывы ветра повалили линии электропередачи на западе Флориды и на юге штата Алабама, без электричества остались почти 500 тыс. человек. Ожидается штормовой нагон высотой до 2,7 метра вдоль побережья - от границы Алабамы и Флориды до пляжа Грейтон (Флорида).

Ранее сообщалось, что ураган "Исайас" усилится до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, но затем ослабнет, прежде чем обрушится на американское побережье Мексиканского залива вечером в пятницу или в субботу, сообщают в Национальном центре по наблюдению за ураганами в пятницу.

"Исайас" сформировался спустя четыре месяца после начала сезона ураганов в Атлантическом бассейне, почти повторив рекорд 121-летней давности по самому позднему формированию урагана в этом регионе. По данным Национальной метеорологической службы, рекорд был установлен в 1905 году, тогда ураган сформировался 8 октября, а "Исайас" - 7 октября.

Шкала Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров. Для ураганов второй категории характерны ветра, скорость которых достигает 177 км/ч. Такие ураганы могут нанести значительный ущерб зданиям.

В ураганах третьей категории скорость ветра может достигать 208 км/ч. Они могут нанести структурные повреждения домам и хозяйственным постройкам, разрушить здания, у которых нет прочного фундамента, а также вызвать наводнения в удаленных от побережья местах.

США Флорида Мексика Исайас Мексиканский залив
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