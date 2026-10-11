Ураган "Исайас" оставил после себя масштабные разрушения

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека погибли, сотни тысяч остались без электричества после того, как ураган "Исайяс" обрушился на Флориду, а затем - на Алабаму, сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.

Два человека погибли из-за падения деревьев, один скончался от отравления угарным газом во Флориде, еще один - в результате ДТП в Алабаме.

В ряде городов на юго-востоке США есть разрушения; из-за упавших деревьев и оборванных ЛЭП некоторые дороги оказались заблокированы.

По данным сайта PowerOutage.com, по состоянию на 14:00 по местному времени (22:00 мск) в субботу без электричества оставались более 600 тыс. человек во Флориде, Алабаме и Джорджии.

Поскольку ураган принес сильные дожди, отдельные части юго-востока США остаются под угрозой подтопления. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни ливни в Джорджии и в некоторых районах южных Аппалачей.

Ураган "Исайас" достиг американского побережья Мексиканского залива вечером в пятницу, скорость ветра достигала 105 миль в час (169 км/ч).