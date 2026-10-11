Трамп сообщил, что США поддерживают контакты с хуситами

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - У США есть каналы связи с действующими в Йемене хуситами, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"У нас есть связи с хуситами", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп назвал ужасным событием удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде, из-за которого 12 человек погибли, более 300 получили ранения.

Глава государства также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом.