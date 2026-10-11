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Трамп считает, что РФ стремится к урегулированию украинского конфликта

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона хотела бы добиться решения украинского кризиса, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Президент (РФ Владимир - ИФ) Путин очень хотел бы добиться решения проблемы", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о возможных поездках переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, Трамп вновь предположил, что "Россия хочет заключить сделку". "Бывали разные ситуации, однако они хотят сделать это", - добавил американский лидер.

Дональд Трамп Путин США
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