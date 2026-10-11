В ООН, ЕС, Африканском союзе осудили удары хуситов по аэропорту в Эр-Рияде

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грюндберг решительно осудил удар хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, сообщает агентство EFE.

"Я вновь призываю группировку положить конец таким ударам", - отметил он.

Со своей стороны, глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала это нападение "ужасным терактом". "Атаки против гражданской инфраструктуры не имеют оправданий", - подчеркнула она.

В Африканском союзе, как отмечает EFE, выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвали к деэскалации.

Удар хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде привел к гибели 12 подданных Саудовской Аравии, граждан Бангладеш, США, Египта, Сирии, Судана, Иордании и Палестины. Более 300 человек получили ранения.