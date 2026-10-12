Трамп считает что Зеленский воспринимает помощь США как нечто само собой разумеющееся

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп очень зол на президента Украины Владимира Зеленского, так как пришел к выводу, что тот неправильно относится к получаемой от Вашингтона помощи, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Трамп вне себя от гнева. Он полагает, что Зеленский воспринимает американскую помощь как нечто само собой разумеющееся", - сказал собеседник издания.

По его оценке, украинские удары по российским НПЗ "в гораздо больше степени наносят вред отношениям Зеленского с Трампом, а не России".