В Вашингтоне опровергли сообщения об угрозах США лишить Украину разведданных

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - США в ходе переговоров с украинскими властями в Майами в минувшую пятницу не выражали готовность прекратить предоставление разведданных Киеву, но точно неясно, как дальше поступит американский президент Дональд Трамп, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

"Американский чиновник, беседовавший на условиях анонимности, отверг предположения об угрозе отозвать такую помощь. Но также, по его словам, Трамп стал столь зол на Украину, что трудно предугадать его дальнейшие действия", - информирует издание.

Газета поясняет, что на переговорах американская сторона от лица Трампа потребовала у Украины в одностороннем порядке прекратить удары по НПЗ в РФ. Один из представителей украинской делегации спросил, что Украина получит взамен. В ответ, по словам источников, американские переговорщики напомнили, что США и так делают много для Украины, и ей не стоит требовать уступок в обмена на прекращение атак на НПЗ.

Американская сторона, в частности, упомянула предоставление США развединформации Украине. "Некоторые в комнате переговоров восприняли это как завуалированную угрозу оставить ее без такой поддержки", - отмечает NYT.

По данным газеты, переговоры спецпосланников президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинскими представителями продолжались шесть часов. Значительная часть встречи была посвящена вопросу, как сделать будущие мирные переговоры эффективными. Источники добавили, что также обсуждались вопросы контроля территорий и возможного вхождения Украины в ЕС.

Один из источников пояснил, что Уиткофф покинул переговоры один раз с целью присоединиться к телефонному звонку Трампа и президента РФ Владимира Путина.

После встречи, в воскресенье, глава кабинета председателя Европейской комиссии Бьорн Зайберт, присутствовавший на переговорах, проинформировал о них постпредов стран ЕС. При этом европейцы на переговорах - советники по нацбезопасности Британии, Франции и ФРГ, представители ЕС и НАТО - оказались удивлены объявленным Белым домом соглашением с РФ по поставкам дизельного топлива, отметили собеседники NYT.

В свой черед Зайберт заявил постпредам, что США взаимодействуют с РФ более активно, чем сообщают публично, пояснили источники. Беседа Зайберта с постпредами продолжалась 20 минут, других ее деталей не приводится.

Источники добавили, что Уиткофф и Кушнер пока поставили на паузу планы с поездкой в РФ, пока Трамп и президент Украины Владимир Зеленский не урегулируют разногласия.

Трамп в минувшую пятницу заявил, что в ходе беседы с Путиным обсуждались поставки дизельного топлива из России на американские и международные рынки. "Я только что закончил успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

В субботу интернет-издание Axios со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, сообщило, что Трамп принял решение заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы. Собеседник Axios заявил, что "Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские НПЗ, поскольку эти удары способствуют росту цен на горючее в США".

Источники Axios говорили, что на переговорах с Украиной Уиткоффа и Кушнера звучали угрозы о прекращении передачи американских разведданных украинской стороне, если Киев не прислушается к просьбам Трампа.