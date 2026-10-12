Вице-спикер парламента Словакии заявил о стремлении сохранить поставки газа из РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Словакия планирует начать переговоры с Еврокомиссией (ЕК), чтобы продолжить импорт газа из России вопреки общему запрету, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на вице-спикера парламента республики Тибора Гашпара.

"Мы подали иск в Суд ЕС и намерены использовать все доступные правовые средства для защиты энергетической безопасности Словакии. Одновременно мы будем вести переговоры с Европейской комиссией о возможностях обеспечить достаточный переходный период для продолжения поставок российского газа, если это будет необходимо", - цитирует Гашпара издание.

По его словам, "Словакия убеждена, что решение о полном прекращении импорта российского газа не отвечает интересам ни нашей страны, ни Европейского союза в целом".

Он отметил, что "цель Словакии - не создавать конфликт с Европейской комиссией, а добиваться реалистичной энергетической политики".

"Словакии необходимы стабильные, доступные по цене и конкурентоспособные поставки газа, и мы убеждены, что решения об источниках энергии должны прежде всего исходить из экономических и энергетических потребностей отдельных государств-членов ЕС", - подчеркнул словацкий политик в беседе с газетой.