Главы МИД стран ЕС рассмотрят пакет санкций против более чем 1,5 тыс. лиц и структур из РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Основными вопросами повестки Совета ЕС на уровне глав МИД, который в понедельник соберется в Люксембурге, будут ситуация на Украине, включая утверждение пакета санкционных мер против более чем 1,5 тыс. физических и юридических лиц из РФ; положение дел на Ближнем Востоке и влияние расширения Евросоюза на сферу безопасности.

"Заседание Совета по иностранным делам начнется с обмена мнениями по текущим международным вопросам, при этом особое внимание будет уделено ситуации в Грузии", - сообщается в материалах к министерскому совещанию.

Затем совет перейдет к обсуждению влияния расширения Европейского союза на сферу безопасности. Ожидается, что в ходе этой дискуссии будут рассмотрены "возможности и вызовы, связанные с расширением, с точки зрения безопасности ЕС, в том числе вопрос о том, какой вклад страны-кандидаты и потенциальные кандидаты могут внести в укрепление безопасности и обороны ЕС". Министры, в частности, сосредоточат внимание на том, как процесс вступления новых стран в союз может способствовать дальнейшему укреплению региональной стабильности, нормализации обстановки и развитию добрососедских отношений.

В ходе рабочего обеда министры иностранных дел стран ЕС проведут официальное обсуждение украинского вопроса. Дискуссия начнется с выступления главы МИД Украины Андрея Сибиги, который, как предполагается, будет присутствовать лично и "представит обзор ситуации на местах, а также расскажет о наиболее неотложных потребностях Украины".

Затем продолжение обмена мнениями уже в формате только 27 стран ЕС будет сосредоточено, в том числе, на "двуедином подходе, сочетающем постоянную поддержку Украины с продолжением давления на Россию". Ожидается, что министры подчеркнут "важность сохранения и наращивания военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине". Они обсудят возможности внесения дополнительных финансовых вкладов как на уровне ЕС, так и на двусторонней основе.

Что касается давления на Россию, ожидается, что совет примет "крупнейший на сегодняшний день пакет санкционных мер", затрагивающий более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, а также лиц, причастных к проведению выборов в Государственную Думу РФ на новых российских территориях.

Вероятно, также будут обсуждаться "меры по противодействию российскому "теневому флоту". Кроме того, внеплановой темой дискуссий может стать решение президента США Дональда Трампа заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива, приостановив соответствующие санкции. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, реагируя 10 октября на это решение, заявила, что "сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет".

При рассмотрении положения дел на Ближнем Востоке речь главным образом пойдет о недавних событиях в регионе Персидского залива и вокруг Ирана при особом внимании к сохраняющимся угрозам свободе судоходства, а также о ситуации в Израиле и Палестине.

"Министры обсудят инциденты, нарушающие судоходство в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, их влияние на торговлю и энергетику, а также возможные меры Евросоюза по содействию восстановлению свободы судоходства, в том числе посредством операции ASPIDES и углубления сотрудничества в рамках инициатив по обеспечению безопасности на море в данном регионе", - сообщили в Совете ЕС.

Как следует из документа к заседанию совета, министры также могут затронуть вопрос о последствиях сложившейся в регионе ситуации для Йемена и Африканского Рога. Это обсуждение состоится в преддверии предстоящего 24 октября саммита Евросоюза и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Что касается Израиля и Палестины, то в преддверии израильских выборов 28 октября и запланированных на 28 ноября выборов в законодательные органы Палестины министры будут проинформированы о положении дел на местах, включая вопросы поддержки со стороны ЕС палестинского избирательного процесса.

Ожидается также, что Совет ЕС примет решение об учреждении в Ливане миссии Евросоюза по оказанию поддержки - EUSM Lebanon. Совет официально утвердит специализированную программу ускоренного финансирования оборонных инноваций AGILE.

По разделу повестки "разное" Нидерланды поднимут вопрос об ограничительных мерах ЕС в отношении транснациональной организованной преступности, а также совместно с Бельгией проинформируют министров о ситуации вокруг Международного уголовного суда.

Перед заседанием совета состоится неформальный обмен мнениями между главами МИД стран ЕС "по вопросам совершенствования подхода Евросоюза к противодействию манипулированию информацией и вмешательству из-за рубежа, а также по проведению кампаний стратегических коммуникаций". В Совете ЕС отметили, что это обсуждение пройдет "на фоне растущих масштабов и темпов враждебных операций" против ЕС и его партнеров.