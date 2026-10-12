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Главы МИД стран ЕС будут работать над утверждением антироссийских санкций

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС 12 октября займутся вопросом принятия санкционных мер против 1,6 тысячи физических и юридических лиц из России.

"У нас сейчас есть 1,6 тыс. наименований, с которыми мы будем работать, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом, а также выборами", - сказала она по прибытии на Совет ЕС на уровне глав МИД.

Комментируя соглашение США и России по дизелю, Каллас сказала, что санкции ЕС против России будут эффективнее в случае координации по этому вопросу с Великобританией и США, и выразила желание, чтобы Вашингтон задействовал "Закон Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) против России.

Она также приветствовала объявление президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия между Россией и Украиной, но отметила, что в ЕС пока не наблюдают его действия.

Кая Каллас Евросоюз США МИД
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