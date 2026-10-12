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Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ракета, предположительно, баллистическая, выпущенная утром в понедельник Северной Кореей в направлении Японского моря, упала за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, передает NHK.

"Объект, который, вероятно, был баллистической ракетой, запущенной с территории Северной Кореи, предположительно, упал за пределами ИЭЗ Японии", - сообщает телеканал со ссылкой на Минобороны и Береговую охрану Японии.

Береговая охрана призывает суда в море соблюдать осторожность и следить за поступающей информацией. Японские военные занимаются анализом и сбором информации.

Правительство Японии созвало чрезвычайную группу из представителей соответствующих министерств и ведомств в кризисный центр при канцелярии премьер-министра для сбора информации и оценки ущерба.

Ранее о том, что КНДР утром в понедельник запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Последний запуск КНДР совершила 3 октября. Тогда Пхеньян выпустил баллистическую ракету из района Вонсан.

На следующий день северокорейские государственные СМИ сообщили, что лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической ракеты средней дальности в рамках подготовки ракетных войск, использующих "гиперзвуковую систему стратегического вооружения".

Япония КНДР баллистическая ракета
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