В Южной Корее заявили, что Север запустил несколько баллистических ракет

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - КНДР произвела в понедельник утром запуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что запуск был зафиксирован около 09:20 (03:20 по Москве) из района Пхеньяна, а дальность полета ракеты составила более 900 км.

"Южнокорейские военные усилили наблюдение, чтобы подготовиться к возможным новым запускам, и находятся в состоянии полной боевой готовности, при этом активно обмениваются соответствующей информацией с США и Японией", - отмечается в заявлении.

Тем временем министерство обороны Японии сообщило, что Пхеньян произвел запуск двух, предположительно, баллистических ракет в 09:20 (03:20 по Москве) и 09:40 (03:40) 12 октября.

Последний запуск КНДР совершила 3 октября. Тогда Пхеньян выпустил баллистическую ракету из района Вонсан.

На следующий день северокорейские государственные СМИ сообщили, что лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической ракеты средней дальности в рамках подготовки ракетных войск, использующих "гиперзвуковую систему стратегического вооружения".

Напряженность в отношениях между Пхеньяном и Сеулом усилилась после взрыва, произошедшего 21 сентября в демилитаризованной зоне на территории Южной Кореи, в результате которого пострадали трое южнокорейских солдат, двое из них находятся в критическом состоянии. Сеул считает, что причиной взрыва стали мины, намеренно заложенные северокорейскими военными. Пхеньян категорически отрицает свою причастность к инциденту, обвиняя Сеул в фальсификации результатов расследования.