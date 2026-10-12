США и Британия призывали граждан соблюдать осторожность на фоне атак на Саудовскую Аравию

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - После недавней атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде Госдепартамент США призвал американцев соблюдать повышенную осторожность, а британский МИД рекомендует согражданам воздержаться от поездок без крайней необходимости.

"Пожалуйста, проявляйте крайнюю осторожность при использовании всех крупных аэропортов Саудовской Аравии. Гражданам США следует учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и перебоев транспортного сообщения", - говорится в сообщении консульского отдела Госдепа США в соцсети X.

Работающим в Саудовской Аравии американским чиновникам, согласно сообщению, требуется специальное разрешение для использования международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, а также аэропортов в Джидде и Даммаме.

Ведомство рекомендовало американцам проверять статус рейса у авиакомпании и в аэропорту, а также в качестве альтернативы перелетам использовать автомобиль, поезд или автобус.

В свою очередь, британское министерство иностранных дел призвало сограждан воздержаться от поездок, кроме крайне необходимых, в города Джидду и Даммам, а также во все аэропорты Саудовской Аравии, кроме международного аэропорта Медины.

"В связи с серьезным инцидентом, произошедшим в международном аэропорту имени короля Халида 10 октября (...), мы рекомендуем гражданам Великобритании избегать поездок в международный аэропорт имени короля Халида до тех пор, пока не будет подтверждена безопасность аэропорта, и следить за рекомендациями саудовских властей", - информировало министерство.

Как сообщалось, за последние дни международный аэропорт Эр-Рияда неоднократно подвергался атакам.

В результате атаки в воскресенье, по данным управления гражданской авиации Саудовской Аравии, погиб один человек и 11 пострадали. Удар пришелся на два пассажирских терминала, где возник пожар.

По последним представленным властями данным, в результате субботней атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек и ранены 309.

Сейчас в Саудовской Аравии наблюдаются отмены и задержки рейсов, а международный аэропорт Эр-Рияда остается закрытым еще на сутки, до 21:00 UTC понедельника (00:00 МСК).