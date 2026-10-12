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США и Британия призывали граждан соблюдать осторожность на фоне атак на Саудовскую Аравию

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - После недавней атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде Госдепартамент США призвал американцев соблюдать повышенную осторожность, а британский МИД рекомендует согражданам воздержаться от поездок без крайней необходимости.

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"Пожалуйста, проявляйте крайнюю осторожность при использовании всех крупных аэропортов Саудовской Аравии. Гражданам США следует учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и перебоев транспортного сообщения", - говорится в сообщении консульского отдела Госдепа США в соцсети X.

Работающим в Саудовской Аравии американским чиновникам, согласно сообщению, требуется специальное разрешение для использования международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, а также аэропортов в Джидде и Даммаме.

Ведомство рекомендовало американцам проверять статус рейса у авиакомпании и в аэропорту, а также в качестве альтернативы перелетам использовать автомобиль, поезд или автобус.

В свою очередь, британское министерство иностранных дел призвало сограждан воздержаться от поездок, кроме крайне необходимых, в города Джидду и Даммам, а также во все аэропорты Саудовской Аравии, кроме международного аэропорта Медины.

"В связи с серьезным инцидентом, произошедшим в международном аэропорту имени короля Халида 10 октября (...), мы рекомендуем гражданам Великобритании избегать поездок в международный аэропорт имени короля Халида до тех пор, пока не будет подтверждена безопасность аэропорта, и следить за рекомендациями саудовских властей", - информировало министерство.

Как сообщалось, за последние дни международный аэропорт Эр-Рияда неоднократно подвергался атакам.

В результате атаки в воскресенье, по данным управления гражданской авиации Саудовской Аравии, погиб один человек и 11 пострадали. Удар пришелся на два пассажирских терминала, где возник пожар.

По последним представленным властями данным, в результате субботней атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек и ранены 309.

Сейчас в Саудовской Аравии наблюдаются отмены и задержки рейсов, а международный аэропорт Эр-Рияда остается закрытым еще на сутки, до 21:00 UTC понедельника (00:00 МСК).

Хроника 28 февраля – 12 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Великобритания Саудовская Аравия Эр-Рияд
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