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Главы МИД стран ЕС решили внести в санкционные списки по РФ еще 1,6 тыс. физлиц и юрлиц

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС в понедельник приняли решение внести в санкционные списки по РФ еще 1,6 тыс. физических и юридических лиц, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Министры стран ЕС только что одобрили санкции против примерно 1,6 тыс. позиций в отношении российского оборонно-промышленного комплекса", - написала она в соцсети X.

Она уточнила, что более половины физических и юридических лиц из этого списка связаны с производством баллистических ракет. Каллас отметила, что это наиболее крупное расширение санкционных списков в отношении РФ с начала украинского кризиса.

Кая Каллас ЕС
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Главы МИД стран ЕС решили внести в санкционные списки по РФ еще 1,6 тыс. физлиц и юрлиц

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