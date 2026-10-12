Главы МИД стран ЕС решили внести в санкционные списки по РФ еще 1,6 тыс. физлиц и юрлиц

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС в понедельник приняли решение внести в санкционные списки по РФ еще 1,6 тыс. физических и юридических лиц, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Министры стран ЕС только что одобрили санкции против примерно 1,6 тыс. позиций в отношении российского оборонно-промышленного комплекса", - написала она в соцсети X.

Она уточнила, что более половины физических и юридических лиц из этого списка связаны с производством баллистических ракет. Каллас отметила, что это наиболее крупное расширение санкционных списков в отношении РФ с начала украинского кризиса.