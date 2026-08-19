Швейцария присоединилась к ряду мер из 20-го пакета санкций ЕС против РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии расширили антироссийские санкции, приняв ряд мер из апрельского пакета мер ЕС в отношении РФ, говорится в пресс-релизе Федерального совета (правительства) страны в среду.

"Федеральный совет 19 августа принял решение принять дополнительные меры из 20-го пакета санкций ЕС против РФ", - говорится в сообщении.

Новые меры в Швейцарии вступят в силу 20 августа. Они коснутся энергетического, торгового и финансового секторов.

В частности, в сфере энергетики в Берне решили "ввести новые запреты на обслуживание танкеров СПГ и ледоколов, а также - терминалов СПГ в России. Кроме того, теперь действует запрет на продажу танкеров в Россию. Контракты на продажу танкеров третьим странам отныне должны содержать пункт, запрещающий их перепродажу в РФ".

В сфере торговли санкции предусматривает, что Швейцария будет применять новую систему, призванную помешать обходу ранее введенных мер. "На практике это означает, что теперь запрещен экспорт ряда товаров в Киргизию", - говорится в документе.

В том, что касается финансового сектора, власти Швейцарии, среди прочего, ввели "запрет на использование российских платформ по обмену и передаче криптовалютных активов". Кроме того, швейцарская сторона "запрещает поддержку ряда российских криптовалют - таких как цифровой рубль".

Отмечается, что еще 22 мая Швейцария добавила 115 физических и юридических лиц из этого пакета в свои санкционные списки.

Речь идет о пакете санкций ЕС, принятом в апреле. Последний на данный момент, 21-й, пакет санкций был принят в июле.