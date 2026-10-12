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Глава дипломатии ЕС надеется на усиление санкционного давления США на РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что США следует усиливать санкционное давление на РФ, а не заключать с ней сделки.

"Надеюсь, "закон Грэма" (о санкциях против России - ИФ) наконец будет претворен в жизнь", - сказала она в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

Каллас выразила мнение, что Западу следует сфокусироваться на оказании давления на Россию. Она в очередной раз раскритиковала договоренности Вашингтона с Москвой о поставках российского дизельного топлива.

Кая Каллас США РФ ЕС
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