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Хуситы сообщили об ударах по аэропорту в Эр-Рияде и авиабазе в Хамис-Мушайте

В миреОдин человек погиб, более десяти ранены после новой атаки на аэропорт в Эр-РиядеОдин человек погиб, более десяти ранены после новой атаки на аэропорт в Эр-РиядеЧитать подробнее

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло в понедельник очередной ракетный удар по Международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии.

"Сегодня вечером наши вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде", - написал Сари в соцсети X.

Он также сообщил об ударе беспилотниками по авиабазе в городе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия пока не прокомментировала эти заявления.

Хроника 28 февраля – 12 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
хуситы Саудовская Аравия Эр-Рияд аэропорт
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Хуситы сообщили об ударах по аэропорту в Эр-Рияде и авиабазе в Хамис-Мушайте

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