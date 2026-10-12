Хуситы сообщили об ударах по аэропорту в Эр-Рияде и авиабазе в Хамис-Мушайте

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло в понедельник очередной ракетный удар по Международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии.

"Сегодня вечером наши вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде", - написал Сари в соцсети X.

Он также сообщил об ударе беспилотниками по авиабазе в городе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия пока не прокомментировала эти заявления.