Пхеньян подтвердил, что испытал тактическую баллистическую ракету

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты в рамках работ по модернизации ключевого компонента своих систем вооружения, сообщили государственные СМИ.

"12 октября Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты, чтобы подтвердить успехи в техническом обновлении важного основного элемента", - сообщило ЦТАК.

Отмечается, что "техническое обновление основного элемента, подтвержденное в этот день, является большим успехом", который предсказывает важные перемены в "улучшении мощности и точности всех систем наступательных вооружений".

В понедельник южнокорейские военные заявили, что Пхеньян произвел запуск нескольких баллистических ракет.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) уточнил, что запуск был зафиксирован около 9:20 (3:20 мск) утра из района Пхеньяна, а дальность полёта ракеты составила более 900 км.