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В НАТО осудили действия Ирана против стран-членов и партнеров альянса

В НАТО осудили действия Ирана против стран-членов и партнеров альянса
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В НАТО опубликовали совместное заявление стран-членов альянса, осуждающее "применение Ираном насильственных методов, включая планирование убийств, поджоги, диверсии, кибератаки и другие гибридные действия, направленные против союзников и партнеров".

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В заявлении отмечается, что страны разделяют выводы Великобритании о том, что инцидент, связанный с нарушением безопасности в прошлом месяце на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд, на которой базировались стратегические бомбардировщики ВВС США, вероятнее всего, был скоординирован Ираном.

"Любые попытки Ирана угрожать людям на нашей территории, заставлять их молчать, запугивать, преследовать, причинять им вред или принуждать к чему-либо - будь то через посредников или иными способами - неприемлемы, - говорится в документе. - Каждый, кто ведет враждебную деятельность от имени Ирана или любого другого государства, должен знать: мы будем принимать меры для выявления, расследования и пресечения подобных действий, а также для привлечения виновных к ответственности".

В отдельном заявлении генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал позицию союзников и партнеров, также осудив "причастность Ирана к насилию и угрозам на территории стран альянса".

"НАТО продолжит выполнять свою задачу по обеспечению безопасности миллиарда жителей стран Альянса", - подчеркнул Рютте.

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