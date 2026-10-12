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Бернем считает, что за инцидентом у авиабазы Фэрфорд стоит КСИР

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем считает, что Корпус стражей исламской революци (КСИР) скоординировал в конце сентября операцию недалеко от авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд в графстве Глостершир, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

"Я могу подтвердить наше заключение о том, что с высокой долей вероятности инцидент был скоординирован в Иране, практически точно под руководством Корпуса стражей исламской революции", - сказал премьер в парламенте.

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Бернем пообещал санкции, которые не позволят Ирану и КСИР наносить вред Великобритании.

27 сентября правоохранительные органы обнаружили три подозрительных фургона, припаркованных в непосредственной близости от авиабазы. Тогда были арестованы пятеро британцев по подозрению в подготовке теракта на этой базе, которая использовалась стратегическими бомбардировщиками ВВС США. Задержанные в последующем были отпущены под залог из-за отсутствия улик.

Через неделю после инцидента американские ВВС вывели с авиабазы все 12 находившихся там стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на континентальную часть США.

Великобритания Фэрфорд Иран КСИР Энди Бернем
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