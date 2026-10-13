Etihad Airways и Qatar Airways приостановили полеты в Саудовскую Аравию

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания ОАЭ Etihad Airways отменяет рейсы в Эр-Рияд, Даммам и Джидду, катарский авиаперевозчик Qatar Airways временно приостанавливает полеты в Эр-Рияд и Даммам.

Etihad Airways сообщила об отмене рейсов между Абу-Даби и саудовскими городами Эр-Рияд, Джидда и Даммам из-за "нестабильной ситуации в регионе".

Согласно информации на сайте авиакомпании, все рейсы между Абу-Даби и Эр-Риядом отменены до понедельника, 19 октября. Авиасообщение между Абу-Даби, Даммамом и Джиддой было приостановлено на несколько дней.

Авиакомпания предупредила пассажиров, что ситуация может измениться в любой момент.

Тем временем национальный авиаперевозчик Катара Qatar Airways проинформировал, что рейсы в города в Саудовской Аравии и обратно временно приостановлены на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.

Авиакомпания заявила, что внимательно следит за развитием ситуации в Саудовской Аравии и координирует свои действия с соответствующими органами власти. Авиакомпания призвала пассажиров проверять статус своих рейсов на сайте или в мобильном приложении, добавив, что с пострадавшими пассажирами свяжутся напрямую.

Приостановка рейсов связана с неоднократными ударами хуситов по аэропортам в Саудовской Аравии. В выходные подвергся атакам международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, погибли 14 человек, более 300 получили ранения. В воскресенье, 11 октября, был нанесен удар по международному аэропорту в Даммаме.