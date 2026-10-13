Индийская авиакомпания IndiGo приостановила полеты в Саудовскую Аравию

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Руководство индийской частной бюджетной авиакомпании IndiGo приняло решение не выполнять рейсы в аэропорты Эр-Рияда, Джидды, Медины, Эд-Даммама до 17 октября в связи с ростом напряженности в регионе, сообщает Hindustan Times.

"Ваша безопасность и благополучие остаются нашими приоритетами. Мы постоянно поддерживаем связь с соответствующими органами для безопасности полетов", - говорится в обращении компании в адрес клиентов.

По данным Hindustan Times, Управление гражданской авиации Саудовской Аравии после серии атак хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде приостановило его работу до субботы.

Накануне хуситы заявили, что снова атаковали эту воздушную гавань - баллистической ракетой. До этого власти королевства сообщали об уничтожении ракеты такого типа, запущенной в сторону столицы Саудовской Аравии.

Ранее авиакомпания ОАЭ Etihad Airways отменила рейсы в Эр-Рияд, Эд-Даммам и Джидду; катарский авиаперевозчик Qatar Airways временно приостановил полеты в Эр-Рияд и Эд-Даммам. В понедельник флагманская авиакомпания Бахрейна Gulf Air заявила о об отмене полетов в саудовский Эр-Рияд.

Западные СМИ сообщали, что и другие крупные авиакомпании, в частности, Lufthansa Group, Air India и Air France, заявили о приостановке полетов в столицу Саудовской Аравии.