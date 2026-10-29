Поиск

Air France продлевает приостановку полетов в Эр-Рияд и Дубай

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Air France продлит отмену рейсов в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) по 12 декабря включительно, сообщила авиакомпания.

Рейсов в Дубай (ОАЭ) не будет до конца 7 ноября.

Air France отметила, что в режиме реального времени отслеживает развитие событий на Ближнем и Среднем Востоке. Отмену рейсов продлили в связи с изменением ситуации в сфере безопасности.

Предусмотренные гибкие условия бронирования позволяют пассажирам бесплатно отменить поездку или перенести ее на другие даты, даже если их рейс не был отменен.

Air France Дубай Эр-Рияд Саудовская Аравия ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ученые зафиксировали крупный выброс протуберанца на Солнце

Глава ЕЦБ ждет инфляцию в еврозоне в ближайшие кварталы значительно выше целевых 2%

Два человека погибли при обрушении скалы "сказочный дымоход" в Каппадокии

Полиция частично запретила манифестации в Париже

 Полиция частично запретила манифестации в Париже

ЕК отклонила запрос стран Балтии на выделение 500 млн евро на борьбу с дронами

Всеобщая воинская повинность будет введена в Литве с 2032 года

 Всеобщая воинская повинность будет введена в Литве с 2032 года

Еврокомиссар по энергетике спрогнозировал тяжелую зиму для граждан и предприятий ЕС

 Еврокомиссар по энергетике спрогнозировал тяжелую зиму для граждан и предприятий ЕС

Ушаков назвал дезинформацией сообщение FT об "исторической лекции" Путина Стуббу и Стёре

 Ушаков назвал дезинформацией сообщение FT об "исторической лекции" Путина Стуббу и Стёре

Путин обвинил страны Запада в "разрушении ливийской государственности"

 Путин обвинил страны Запада в "разрушении ливийской государственности"

Делегации России и Украины встретились в аэропорту Гомеля
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3999 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12645 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов