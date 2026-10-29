Air France продлевает приостановку полетов в Эр-Рияд и Дубай

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Air France продлит отмену рейсов в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) по 12 декабря включительно, сообщила авиакомпания.

Рейсов в Дубай (ОАЭ) не будет до конца 7 ноября.

Air France отметила, что в режиме реального времени отслеживает развитие событий на Ближнем и Среднем Востоке. Отмену рейсов продлили в связи с изменением ситуации в сфере безопасности.

Предусмотренные гибкие условия бронирования позволяют пассажирам бесплатно отменить поездку или перенести ее на другие даты, даже если их рейс не был отменен.