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МИД назвал задержание Швецией судов частью стратегии на ограничение судоходства на Балтике

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ограничения свободного судоходства в акватории Балтийского моря со стороны ЕС и НАТО направлены на противодействие внешнеторговой деятельности России, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассматриваем провокационные действия шведских властей по задержанию, аресту и досмотру судов, следующих через территориальные воды Швеции, как часть скоординированной в рамках ЕС и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря, направленной на сдерживание России и противодействие внешнеторговой деятельности нашей страны", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть, и об этом прямо заявлялось на уровне высшего государственного руководства, что Россия готова отвечать зеркально на все попытки захвата или задержания судов, действующих в наших интересах, в любых частях Мирового океана", - сказала она.

Комментируя решение шведских властей об освобождении задержанного в марте танкера "Sea Owl 1", она отметила: "Как вы знаете, это далеко не единственное судно, которое за последнее время незаконно удерживалось шведскими властями на основании подозрений о его якобы принадлежности к так называемому российскому теневому флоту".

Захарова напомнила, что танкер Sea Owl 1 был задержан в марте в территориальных водах Швеции по обвинению в фальсификации регистрационных документов и выводе в рейс технически неисправного судна: "Танкер следовал под флагом Коморских Островов, на момент задержания на борту находилось десять граждан России, включая капитана, который впоследствии был помещен в следственный изолятор".

"В мае он был освобожден и благополучно покинул Швецию. Последний российский гражданин сошел с борта судна в октябре. После успешного завершения процедуры перерегистрации на флаг Республики Экваториальная Гвинея 12 октября "Sea Owl 1" также покинуло шведские воды", - отметила она.

"С момента необоснованного задержания судна посольство России в Стокгольме находилось в постоянном контакте с российскими гражданами – капитаном и членами экипажа, оказывало им необходимое консульское и иное содействие", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Швеция НАТО Sea Owl 1
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