Six Flags временно закрыла девять аттракционов после инцидента в Джорджии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Компания Six Flags временно остановила работу девяти аттракционов в шести парках развлечений в США после гибели посетителя, выпавшего из кресла на американских горках в штате Джорджия. Об этом сообщает CBS News.

По данным полиции, мужчина сорвался с сиденья на аттракционе "Голиаф" в парке Six Flags Over Georgia. В результате инцидента пострадали также несколько человек. Очевидцы утверждают, что посетитель "вылетел из кресла" на одном из участков трассы.

"Из соображений повышенной осторожности мы временно закрыли аналогичные аттракционы во всех парках сети. Безопасность гостей и сотрудников - один из наших главных приоритетов", - заявили в Six Flags.

Инцидент произошел спустя две недели после того, как Six Flags навсегда закрыла аттракцион X2 в калифорнийском парке Magic Mountain на фоне судебных исков о серьезных травмах, которые, как утверждают истцы, были связаны с посещением аттракциона. Комментировать судебные процессы компания отказалась.