Трамп заявил о планах начать разведку месторождений нефти и газа в Гренландии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал скорое начало геологоразведочных работ для поиска месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых в Гренландии.

"Скоро начнется крупномасштабная разведка нефти, газа и полезных ископаемых в нашей новой, прекрасной Гренландии!" - написал президент в соцсети TruthSocial.

По мнению экспертов, отметил Трамп, в Гренландии находятся огромные объемы легкодоступной нефти, которые "намного превышают запасы почти любой другой страны мира".

Он добавил, что этот остров - автономная территория Дании - также "не имеет себе равных" с точки зрения обороны и безопасности США и Европы. Президент подчеркнул, что любое нападение на американскую территорию "неизбежно пройдет через Гренландию", где средства обороны смогут "без труда уничтожить дроны, ракеты или другие виды вооружений, которые еще не изобрели".

22 сентября лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове. В рамках договоренностей Вашингтон получает право, в частности, создавать "оборонительные районы" на территории Гренландии, активизировать военные операции и усиливать работу военных объектов. Американские самолеты смогут свободно летать над Гренландией и ее территориальными водами, а суда - перемещаться в них, а также иметь доступ к подводной среде.