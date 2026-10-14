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Полиция Дели задержала двух лидеров "Народной партии тараканов"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Двое представителей индийского молодежного движения "Народная партия тараканов" Саурав Дас и Ашутош Ранка помещены под стражу на пять дней, сообщает в среду Times of India.

"Их взяли под стражу в связи с препятствованием действиям полиции и подстрекательствами к беспорядкам", - пишет издание.

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Дас и Ранка проникли на место, где "Народная партия тараканов" ранее проводила акции протеста в Дели, проигнорировав предписание полиции о запрете на какие-либо массовые выступления.

Лидер движения Абхиджит Дипке назвал их задержание незаконным и предложил премьер-министру Нарендре Моди официально ввести режим чрезвычайного положения.

Ранее "Народная партия тараканов" угрожала общенациональными протестами в случае, если руководитель избиркома Гьянеш Кумар не подаст в отставку.

Оппозиционные партии обвиняют избирком в предвзятости и утверждают, что списки избирателей были изменены, чтобы привести "Индийскую народную партию" премьера Моди к победе на выборах.

В избиркоме Индии, в свою очередь, заявили, что "разные точки зрения являются нормальной частью принятия решения в любом учреждении". Партия Моди выступила в защиту избиркома и выразила мнение, что оппозиция начала "клеветническую кампанию", поскольку регулярно проигрывает на выборах.

Индия Дели Ашутош Ранка Саурав Дас Народная партия тараканов
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