В Таджикистане мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлили до 2029 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о продлении до 1 января 2029 года моратория на проверки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением проверок налоговых органов.

"В целях дальнейшей поддержки малого и среднего предпринимательства объявляю о продлении еще на два года, до 1 января 2029 года, моратория на проверки деятельности этих субъектов, за исключением проверок налоговых органов", - заявил он на встрече с предпринимателями и инвесторами.

Он поручил до 1 декабря 2026 года подготовить проекты нормативных актов, необходимых для реализации решения и совершенствования системы проверок.

В частности, планируется внедрить систему управления рисками при организации проверок, предотвратить необоснованные и повторные проверки, а также предусмотреть возможность вынесения предупреждения вместо штрафа за впервые совершенные нарушения, не повлекшие ущерба.

Президент подчеркнул, что проверки, запрос дополнительных документов и вызовы предпринимателей в госорганы должны осуществляться исключительно в предусмотренных законом случаях и при наличии четких правовых оснований.

Для остальных субъектов предпринимательства с 1 января 2027 года проверки должны проводиться на основании закона и оценки рисков, с соблюдением принципов обоснованности и прозрачности, отметил Рахмон.