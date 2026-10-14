ЕК выделяет Украине очередной транш в 2,86 млрд евро для закупки вооружений

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о выделении Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

"Выделяя сегодня 2,86 млрд евро, мы продолжаем удовлетворять самые неотложные оперативные потребности Украины, включая поставки беспилотников и ракет, жизненно важных для ее обороны", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эти средства предназначены для закупки БПЛА, систем противовоздушной обороны, ракет, радаров, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов, сообщается в коммюнике ЕК.

В Брюсселе напомнили, что кредит на поддержку Украины предусматривает финансирование, которое ориентировочно распределяется следующим образом: 60 млрд евро – на нужды обороны и 30 млрд евро – на бюджетную поддержку в период 2026-2027 годов.

Только на 2026 год запланировано выделение 28,3 млрд евро для укрепления оборонно-промышленного потенциала Украины. "Дальнейшие выплаты в рамках оборонного компонента программы на 2026 год будут осуществляться в ближайшие недели", - сказано в документе.