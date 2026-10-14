Поиск

ЕК выделяет Украине очередной транш в 2,86 млрд евро для закупки вооружений

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о выделении Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

"Выделяя сегодня 2,86 млрд евро, мы продолжаем удовлетворять самые неотложные оперативные потребности Украины, включая поставки беспилотников и ракет, жизненно важных для ее обороны", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эти средства предназначены для закупки БПЛА, систем противовоздушной обороны, ракет, радаров, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов, сообщается в коммюнике ЕК.

В Брюсселе напомнили, что кредит на поддержку Украины предусматривает финансирование, которое ориентировочно распределяется следующим образом: 60 млрд евро – на нужды обороны и 30 млрд евро – на бюджетную поддержку в период 2026-2027 годов.

Только на 2026 год запланировано выделение 28,3 млрд евро для укрепления оборонно-промышленного потенциала Украины. "Дальнейшие выплаты в рамках оборонного компонента программы на 2026 год будут осуществляться в ближайшие недели", - сказано в документе.

ЕК Еврокомиссия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дмитриев не исключил трудностей с поставками в США российского дизеля

Brent подорожала до $106,39 за баррель

Рютте не ответил прямо на вопрос о возможности перекрытия Финского залива для судов РФ

 Рютте не ответил прямо на вопрос о возможности перекрытия Финского залива для судов РФ

РЖД будут придерживаться условий концессии на железные дороги Армении

Эстония инициирует вывод из эксплуатации газопровода, ведущего в Калининградскую область

 Эстония инициирует вывод из эксплуатации газопровода, ведущего в Калининградскую область

Йемен: возможен ли новый расклад сил на Ближнем Востоке?

 Йемен: возможен ли новый расклад сил на Ближнем Востоке?

Трамп сообщил, что Тайвань инвестирует в проект Alaska LNG более $4 млрд

 Трамп сообщил, что Тайвань инвестирует в проект Alaska LNG более $4 млрд

Что случилось этой ночью: среда, 14 октября

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в минусе во вторник

 Рынки акций Европы закрылись преимущественно в минусе во вторник

Six Flags временно закрыла девять аттракционов после инцидента в Джорджии

 Six Flags временно закрыла девять аттракционов после инцидента в Джорджии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12304 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3894 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 125 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 196 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов