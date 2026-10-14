Поиск

Польский президент отказал в легитимности судье Конституционного суда

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий в среду отрицательно отреагировал на присягу Марцина Берека на должность судьи Конституционного суда (КС), передает телеканал Polsat.

"Я не знаю, перед кем Берек приносил присягу, но это точно было не перед президентом Польши", - сказал он журналистам.

"Конституция Польши и польская политическая система определяют, кто является, а кто не является судьей Конституционного суда. Он (Берек - ИФ) определенно не судья", - добавил Навроцкий.

По его словам, Конституционный суд продолжит работу в прежнем составе, который он назвал официальным и соответствующим конституции. Навроцкий указал на необходимость принесения присяги перед президентом страны.

Ранее в среду Берек принес присягу на должность судьи Конституционного суда. Церемония состоялась в сейме. Перед присягой Берек обратился к президенту Польши, однако Навроцкий на церемонии не присутствовал.

Кандидатуру Берека в должности судьи Конституционного суда ранее поддержали депутаты сейма. Это вызвало серьезный раскол в политических кругах Польши. У здания суда в среду собрались несогласные с назначением Берека. Произошли столкновения с полицией. По мнению участников акции протеста, Берек не может занимать этот пост ввиду того, что у него отсутствует необходимый минимальный 10-летний стаж работы в системе юриспруденции.

Протестующие обвинили власти страны в нарушении принципа верховенства права.

Берек уже провел встречу с председателем КС Богданом Швеньчковским, хотя из-за акции протеста ему не сразу удалось пройти в здание суда. Председатель суда проинформировал, что отказал Береку в вынесении каких-либо постановлений до тех пор, пока он не принесет присягу перед президентом.

Полиция в свою очередь сообщила, что "сотрудники обеспечивают безопасность и порядок близ здания суда, и при необходимости принимают меры для обеспечения доступа в здание уполномоченным лицам".

Польша Кароль Навроцкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дмитриев не исключил трудностей с поставками в США российского дизеля

Brent подорожала до $106,39 за баррель

Рютте не ответил прямо на вопрос о возможности перекрытия Финского залива для судов РФ

 Рютте не ответил прямо на вопрос о возможности перекрытия Финского залива для судов РФ

РЖД будут придерживаться условий концессии на железные дороги Армении

Эстония инициирует вывод из эксплуатации газопровода, ведущего в Калининградскую область

 Эстония инициирует вывод из эксплуатации газопровода, ведущего в Калининградскую область

Йемен: возможен ли новый расклад сил на Ближнем Востоке?

 Йемен: возможен ли новый расклад сил на Ближнем Востоке?

Трамп сообщил, что Тайвань инвестирует в проект Alaska LNG более $4 млрд

 Трамп сообщил, что Тайвань инвестирует в проект Alaska LNG более $4 млрд

Что случилось этой ночью: среда, 14 октября

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в минусе во вторник

 Рынки акций Европы закрылись преимущественно в минусе во вторник

Six Flags временно закрыла девять аттракционов после инцидента в Джорджии

 Six Flags временно закрыла девять аттракционов после инцидента в Джорджии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12304 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3894 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 125 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 196 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов