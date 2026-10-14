Польский президент отказал в легитимности судье Конституционного суда

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий в среду отрицательно отреагировал на присягу Марцина Берека на должность судьи Конституционного суда (КС), передает телеканал Polsat.

"Я не знаю, перед кем Берек приносил присягу, но это точно было не перед президентом Польши", - сказал он журналистам.

"Конституция Польши и польская политическая система определяют, кто является, а кто не является судьей Конституционного суда. Он (Берек - ИФ) определенно не судья", - добавил Навроцкий.

По его словам, Конституционный суд продолжит работу в прежнем составе, который он назвал официальным и соответствующим конституции. Навроцкий указал на необходимость принесения присяги перед президентом страны.

Ранее в среду Берек принес присягу на должность судьи Конституционного суда. Церемония состоялась в сейме. Перед присягой Берек обратился к президенту Польши, однако Навроцкий на церемонии не присутствовал.

Кандидатуру Берека в должности судьи Конституционного суда ранее поддержали депутаты сейма. Это вызвало серьезный раскол в политических кругах Польши. У здания суда в среду собрались несогласные с назначением Берека. Произошли столкновения с полицией. По мнению участников акции протеста, Берек не может занимать этот пост ввиду того, что у него отсутствует необходимый минимальный 10-летний стаж работы в системе юриспруденции.

Протестующие обвинили власти страны в нарушении принципа верховенства права.

Берек уже провел встречу с председателем КС Богданом Швеньчковским, хотя из-за акции протеста ему не сразу удалось пройти в здание суда. Председатель суда проинформировал, что отказал Береку в вынесении каких-либо постановлений до тех пор, пока он не принесет присягу перед президентом.

Полиция в свою очередь сообщила, что "сотрудники обеспечивают безопасность и порядок близ здания суда, и при необходимости принимают меры для обеспечения доступа в здание уполномоченным лицам".