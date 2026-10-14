Гуцериев исключен из санкционного списка ЕС, связанного с Белоруссией

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российский предприниматель Михаил Гуцериев исключен из санкционного списка Евросоюза, связанного с Белоруссией, соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в среду в Официальном журнале Европейского союза.

"Из перечня, приведенного в разделе "Физические лица" приложения к решению 2012/642/CFSP (решение Совета ЕС, устанавливающее ограничительные меры в отношении Белоруссии - ИФ) исключаются следующие записи: <...> 125. Гуцериев Михаил Сафарбекович", - говорится в тексте решения.

Этим же документом из перечня исключается белорусский предприниматель Виктор Шевцов.

Ранее, в мае этого года, суд ЕС удовлетворил иск Гуцериева об отмене в его отношении ограничительных мер Евросоюза. Суд ЕС пришел к выводу, что в Брюсселе "совершили ошибку", когда пришли к выводу, что Гуцериев все еще получает личную выгоду от контактов с властями Белоруссии и продолжает поддерживать их действия. В связи с этим суд постановил отменить продление санкций в отношении бизнесмена и обязал Совет ЕС оплатить судебные издержки.

При этом Евросоюз в июле включил Гуцериева в 21-й пакет антироссийских санкций.