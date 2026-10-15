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Пхеньян провел испытательный пуск стратегических крылатых ракет с подлодки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Главное управление ракетостроения КНДР в среду провело в Японском море испытательный запуск с подводной лодки двух видов стратегических крылатых ракет, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Испытательный запуск внес вклад в проверку постоянной боеготовности подводных боевых систем и отработку способности к выполнению стратегических задач ВМС, также показал высокую доверительность, надежность и мощность средств сдерживания войны КНДР", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пуск не оказал влияния на безопасность соседних стран.

КНДР подлодка крылатые ракеты
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