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Трамп пообещал лишить Иран надежды на разработку ядерного оружия

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его цель в случае с Ираном - гарантировать, что эта страна оставит любые надежды на разработку ядерного оружия.

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"Мы должны сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. И чтобы у них не было даже надежды на то, чтобы разработать такое оружие когда-то в будущем", - сказал Трамп, выступая на митинге в Аризоне.

Он добавил, что перед началом военной операции против Ирана думал, что цены на топливо вырастут гораздо больше, чем это случилось на самом деле. "Нам пришлось заплатить не самую высокую цену. Я думал, что цены на горючее будут гораздо выше", - сказал президент США.

Трамп вновь пообещал, что иранский конфликт скоро завершится. После этого, по мнению Трампа, цены на горючее в США очень быстро снизятся.

Хроника 28 февраля – 15 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран ядерное оружие
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