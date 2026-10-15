Трамп пообещал лишить Иран надежды на разработку ядерного оружия

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его цель в случае с Ираном - гарантировать, что эта страна оставит любые надежды на разработку ядерного оружия.

"Мы должны сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. И чтобы у них не было даже надежды на то, чтобы разработать такое оружие когда-то в будущем", - сказал Трамп, выступая на митинге в Аризоне.

Он добавил, что перед началом военной операции против Ирана думал, что цены на топливо вырастут гораздо больше, чем это случилось на самом деле. "Нам пришлось заплатить не самую высокую цену. Я думал, что цены на горючее будут гораздо выше", - сказал президент США.

Трамп вновь пообещал, что иранский конфликт скоро завершится. После этого, по мнению Трампа, цены на горючее в США очень быстро снизятся.