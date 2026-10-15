Британия выделит Украине 17 млн фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской АЭС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании заявило, что выделит Украине на ремонт Чернобыльской АЭС 17 млн фунтов стерлингов (более $22 млн).

"Великобритания выделяет 17 млн фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.

В нем отмечается, что данная поддержка позволит профинансировать капитальный ремонт, который "восстановит изоляционные и вентиляционные функции сооружения и продлит его предполагаемый срок службы".

"Без ремонта коррозия может подорвать многолетние международные инвестиции и создать долгосрочные риски для окружающей среды и безопасности", - считают в Лондоне.

В феврале 2025 года в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу ЧАЭС. Киев попытался обвинить в инциденте Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что удары российских военных по объектам ядерной инфраструктуры исключены.

"Скорее всего речь идет об очередной провокации, подтасовке - это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим", - сказал Песков.