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Британия выделит Украине 17 млн фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской АЭС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании заявило, что выделит Украине на ремонт Чернобыльской АЭС 17 млн фунтов стерлингов (более $22 млн).

"Великобритания выделяет 17 млн фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.

В нем отмечается, что данная поддержка позволит профинансировать капитальный ремонт, который "восстановит изоляционные и вентиляционные функции сооружения и продлит его предполагаемый срок службы".

"Без ремонта коррозия может подорвать многолетние международные инвестиции и создать долгосрочные риски для окружающей среды и безопасности", - считают в Лондоне.

В феврале 2025 года в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу ЧАЭС. Киев попытался обвинить в инциденте Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что удары российских военных по объектам ядерной инфраструктуры исключены.

"Скорее всего речь идет об очередной провокации, подтасовке - это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим", - сказал Песков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 октября 2026 года Военная операция на Украине
Великобритания Украина Чернобыльская АЭС
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