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В СКР заявили о поставках беспилотников Украине Швейцарией и Австралией

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Швейцария и Австралия поставляют Украине боевые беспилотники, использующиеся затем при ударах по российским регионам, а США, Великобритания, страны Европы и Прибалтики - компоненты для производства дронов, заявили в Следственном комитете РФ (СКР).

"СК России продолжает расследование уголовных дел об украинских атаках с применением беспилотников объектов гражданской инфраструктуры на территории российских регионов", - говорится в сообщении в MAX-канале СКР в четверг.

В ведомстве заявили, что "задокументированы факты применения ВФУ БПЛА, поставленных на Украину странами коллективного Запада, таких как Lord (Швейцария), Sticker (Австралия)".

"При этом при производстве дронов используются комплектующие из США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, прибалтийских и ряда других государств", - говорится в сообщении.

Такие данные, отметили в СКР, были доложены главе ведомства Александру Бастрыкину на совещании, которое он провел в Донецке.

СКР Швейцария Австралия Украина США Великобритания
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