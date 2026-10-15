Минэнерго ожидает добычу угля по итогам года на уровне 430 млн т

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ прогнозирует добычу угля по итогам 2026 года на уровне 430 млн т против 434 млн т годом ранее, сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов журналистам в кулуарах РЭН-2026.

"У нас главная задача – сохранить объем добычи. Мы сохраняем (ориентир - ИФ): в 2025 году было 434 млн т, 430 млн т – прогноз на 2026 год. Это наша оценка – сохранение уровня", - сказал чиновник.

Пока за восемь месяцев 2026 года фактические результаты говорят о снижении на 1,7% до 279 млн т, привел данные Исламов.

По итогам 2027 года Минэнерго также ставит задачу сохранить объемы добычи и экспорта угля.

"Мы бы ставили задачу сохранить объем добычи (в 2027 году - ИФ), может быть, немного прирасти. Потому что нужно воспользоваться ценовой конъюнктурой", - прокомментировал замминистра.

Экспорт угля может даже прирасти при сохранении ценовой конъюнктуры и возможностей вывоза, отметил он.

"Восточный полигон растет. Мы фиксируем по этому году рост совместно с РЖД. Хотелось бы на следующий год тоже такую же динамику получить, но у нас есть ограничения по Югу, по Северо-Западу", - рассказал Исламов.

По его словам, сложившаяся ситуация позволит снизить сальдированный убыток компаний угольной отрасли.

"В этом году уже от стресс-сценария мы отходим, прогнозируем убытки на уровне 300-310 млрд руб. по этому году. На следующий год хотелось бы цифру еще больше сократить. Если сохранится ценовая конъюнктура, удастся вывоз нарастить, то мы на следующий год планировали бы сокращение убытков до 100 млрд руб.", - поделился ожиданиями Исламов.