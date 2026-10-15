ЕС перенес запланированный на октябрь саммит со странами Персидского залива

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз (ЕС) принял решение перенести совместный с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) саммит, который должен был пройти 24 октября в Саудовской Аравии.

"Второй саммит ЕС и стран ССАГПЗ, изначально запланированный на 24 октября 2026 года в Эр-Рияде перенесен", - говорится в пресс-релизе ЕС, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что новая дата саммита будет объявлена позднее. Причины переноса мероприятия не уточняются.

В ЕС подчеркнули, что сотрудничество с государствами Персидского залива "представляет особую стратегическую важность для обоих регионов" и что союз останется "привержен углублению этого партнерства".

Ожидалось, что на саммите в Эр-Рияде соберутся лидеры государств ЕС, председатель Еврокомиссии, а также главы стран-участниц ССАГПЗ - Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и ОАЭ.