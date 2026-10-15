Инвесторы ждут новых рекордов в золоте в ближайшие два года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото остается высоким, и цены на него могут вновь подняться до рекордных отметок в ближайшие два года, пишет Financial Times со ссылкой на мнение инвесторов, принимавших участие в организованной изданием конференции по драгоценным металлам.

Спрос на драгметалл поддерживают опасения по поводу новых финансовых шоков, бюджетных показателей в крупнейших экономиках мира, надежности доллара и устойчивости глобальной финансовой системы.

По предварительным данным Всемирного совета по золоту (WGC), мировые центробанки в сентябре купили около 63 тонн золота. Это максимальный месячный показатель с ноября 2024 года.

Золото обновило исторический максимум в январе этого года, превысив отметку $5,5 тыс. за унцию. Несмотря на последующую коррекцию, драгметалл по-прежнему торгуется на исторически высоких уровнях. К 13:53 по Москве в четверг котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex растут на 1,6% до $4,175 тыс. за унцию.

Новый рекорд цен на золото может быть достигнут в течение ближайших 12-18 месяцев, полагает Шарлотта Йонг из Troy Asset Management. По её словам, золото – оптимальный инструмент для хеджирования рисков на фоне ухудшения состояния госфинансов, в том числе роста госдолга США и ожиданий, что центробанки вновь прибегнут к количественному смягчению при следующей рецессии.

"Золото нельзя просто напечатать так же, как валюту", - сказала она.

Пол Карн из Aon Investments прогнозирует обновление исторических максимумов цен в ближайшие два года, связывая это со снижением роли доллара в мировой экономике. Питер Марроне, глава Allied Gold, отметил важное изменение в предпочтениях частных инвесторов: они все чаще наращивают долю золота в портфелях, диверсифицируя активы и отказываясь от гособлигаций.

Поддержку ценам на золото оказывают макроэкономические факторы, утрата доверия к фиатным валютам, не обеспеченным физическими активами, и озабоченность центробанков защитой курса нацвалют, полагает Ян Коккерилл из Endeavor Mining.

"Это формирует очень прочный "пол" для цен на золото, - заявил он. - Не знаю, является ли $4 тыс. за унцию абсолютным минимумом, но мы очень близки к нему перед следующим витком роста".

Сьюки Купер из Standard Chartered подчеркнула, что спрос центробанков на золото остается очень высоким, несмотря на то, что в начале года отдельные регуляторы продавали драгметалл по рекордным ценам на фоне обострения геополитической напряженности.

Так, Народный банк Китая продолжает наращивать золотые резервы. По данным WGC, доля золота в резервах китайского регулятора достигла примерно 9%, составив порядка 2,4 тыс. тонн.