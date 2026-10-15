Алиев и Токаев запустили Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев в четверг официально ввели в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), проложенную по дну Каспийского моря, сообщается на сайте президента Азербайджана.

Запуск объекта был осуществлен главами двух стран в онлайн-формате.

Кабельная линия протяженностью около 380 км проложена между Сумгаитом (Азербайджан) и Актау (Кахахстан). Ее пропускная способность составляет более 400 Тбит/с.

Отмечается, что данный проект, реализованный Азербайджаном и Казахстаном в рамках инициативы "Цифровой Шелковый путь", создает новые возможности для цифрового взаимодействия между Азией и Европой.

"С вводом линии в эксплуатацию возрастет стратегическое значение Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут. ТМТМ - ИФ) не только в транспортном, но и в цифровом отношении. Новый маршрут позволит передавать данные из Китая и Центральной Азии через Азербайджан, Казахстан и Грузию, а затем через Чёрное море или Турцию в Европу. Это расширит возможности международного обмена данными и повысит устойчивость цифровых коммуникаций", - отмечается в сообщении.

ВОЛС также создает дополнительные условия для привлечения инвестиций, развития центров обработки данных для искусственного интеллекта, облачных сервисов и вычислительных мощностей.

"Это, безусловно, очень важный проект, который вызовет международный резонанс. Но самое главное – это новый вид коридора. Это действительно не просто транспортный коридор, это новшество, соответствующее современной эпохе, эпохе цифровизации, и совершенно новый вид сотрудничества", - сказал Токаев.

Алиев со своей стороны отметил, что этот проект является еще одним шагом в укреплении сотрудничества между Центральной Азией и Азербайджаном. "Это очередной вклад в дело укрепления сотрудничества. Потому что этим кабелем будут пользоваться страны Центральной Азии, Южного Кавказа и более широкой географии. Таким образом, сегодня мы дали старт глобальному проекту", - подчеркнул президент.

В присутствии глав двух государств состоялся обмен подписанными документами – соглашением о сотрудничестве по развитию ТМТМ и сертификатом о подтверждении приобретения двух сухогрузных судов между холдингом AZCON и АО "Самрук-Казына".

Укладка кабеля по дну Каспия началась в июле 2026 года. За строительство и дальнейшую эксплуатацию магистрали отвечает CaspiLink B.V. - совместное предприятие АО "Казахтелеком" и AzerTelecom International. Проект реализуется за счет собственных средств операторов без привлечения бюджетного финансирования.

ВОЛС является частью мегапроекта "Цифровой Шелковый путь", предполагающего создание цифрового телекоммуникационного коридора через территории Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана и Туркменистана. Маршрут Актау - Сумгаит объединит цифровую инфраструктуру Казахстана и Азербайджана и станет прямым высокоскоростным коридором передачи данных между Азией и Европой.